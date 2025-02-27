

«Лион» подал жалобу на «ПСЖ» из-за Хвичи Кварацхелия

27.02.2025 17:29





«Лион» подал жалобу в юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) из-за участия вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в матчах Лиги-1, сообщает L'Equipe.



По информации источника, в письме, направленном в организацию, владелец и президент команды Джон Текстор заявил, что переход грузина в парижский клуб стал возможным только благодаря иностранным субсидиям, что запрещено правилами LFP. Более того, по мнению Текстора, признание контракта Кварацхелия и регистрация его в качестве нового игрока также нарушают положения административного регламента.



Отмечается, что данная жалоба является ответом на аналогичное обращение парижан по поводу участия в матче форварда Тьяго Альмады, который был арендован «Лионом» у «Ботафого», также принадлежащему Текстору.



В матче 23-го тура лиги 1 «ПСЖ» переиграл «Лион» со счетом 3:2. Кварацхелия отметился результативной передачей, напоминает «Спорт-Экспресс». Кроме того, он стал лучшим игроком матча. Результативной передачей в матче отметился еще один грузинский футболист, форвард «Лиона» Георгий (Жорж) Микаутадзе.



24-летний Кварацхелия перешел в парижский клуб в январе текущего года из «Наполи» за 70 миллионов евро (это рекордная сумма в истории грузинского футбола). Хвича уже сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 4 ассиста.





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