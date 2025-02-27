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Все билеты на футбольный матч Грузия - Армения распроданы за 7 часов
27.02.2025 18:45
Все билеты на футбольный матч Грузия - Армения распроданы. На данный момент билеты больше не доступны.
Сборная Грузии встретится с Арменией в плей-офф Лиги наций УЕФА. Первый матч состоится 20 марта в Ереване. 23 марта сборная Грузии примет своего соперника на «Динамо-Арене».
Билеты на матч Грузия-Армения поступили в продажу сегодня в 12:00 по цене 20, 40, 70 и 100 лари.
Матч пройдет на «Динамо Арене». В результате обновленного заключения Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули ограничение в настоящее время распространяется только на шесть секторов из восемнадцати первого уровня. Ограничение не распространяется на зоны, необходимые для организации матча.
Билеты для грузинских болельщиков на матч против сборной Армении в Ереване 20 марта поступят в продажу завтра на TKT.GE. Продажа билетов начнется 28 февраля в 12:00. Матч пройдет на ереванском стадионе имени Вазгена Саргсяна, вмещающем 14 000 зрителей.
Стоимость билета на матч Армения - Грузия составляет 10 лари. Каждый покупатель может приобрести максимум два билета на матч. Каждый пользователь должен предоставить свой номер паспорта/личный номер и контактную информацию (номер мобильного телефона и адрес электронной почты). Болельщики получат электронный билет на матч за 24 часа до игры.
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