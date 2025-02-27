

28 февраля и 1 марта Гудаури примет этапы Кубка мира

27.02.2025 22:02





28 февраля и 1 марта в Гудаури состоятся этапы Кубка мира по лыжному кроссу (Ski Cross).



В международном соревновании примут участие 97 спортсменов из 14 стран мира (США, Канада, Великобритания, Австрия, Чили, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Швейцария, Швеция, Чехия и Грузия). Грузию на турнире представит Давид Тедиашвили.



Мероприятие будет освещаться международными СМИ, а его прямая трансляция пройдёт на канале «Eurosport». Соревнования организованы при поддержке правительства Грузии, Министерства экономики и устойчивого развития, Агентства горных трасс (MTA) и Федерации лыжного спорта.



Этап Кубка мира проводится под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).



Кубок мира по лыжному кроссу во второй раз пройдёт в Грузии – в прошлом году соревнования принимал Бакуриани. Турнир был высоко оценён Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда, благодаря чему Бакуриани и Гудаури вошли в постоянный календарь соревнований FIS, что является важным признанием Грузии как направления горного туризма.



Стоит отметить, что в зимнем сезоне 2024-2025 в Грузии также успешно состоялся этап Кубка мира по могулу. Международная федерация FIS высоко оценила соревнования как с точки зрения инфраструктуры, так и с организационной точки зрения.



8-9 марта в Гудаури запланировано проведение этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу.







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