

Мзия Амаглобели переведена в пенитенциарное учреждение

28.02.2025 10:56





Основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели по собственному желанию вернулась в пенитенциарное учреждение из клиники «Вивамед». Эту информацию «IPN» подтвердил ее адвокат.



Ранее Ассоциация молодых юристов Грузии распространила информацию о том, что, по информации врачей, ее должны были перевести в пенитенциарное учреждение 26 февраля, однако на тот момент все еще оставалась в медучреждении, несмотря на то, что медперсонал ее выписал. По данным АМЮГ, Мзия Амаглобели категорически требовала перевода в пенитенциарное учреждение.



Мзия Амаглобели прекратила голодовку 18 февраля. Мзия Амаглобели, задержанная по обвинению в нападении на полицейского, по факту пощечины начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе, решила прекратить голодовку на 38-й день. Она держала голодовку с момента задержания.





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