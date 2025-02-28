

Еще один врач обвинен по делу о смерти футболиста от COVID

28.02.2025 13:28





Прокуратура Грузии предъявила обвинение врачу терапевтического отделения Центральной университетской клиники имени академика Николоза Кипшидзе за ненадлежащее лечение пациента, повлекшее ухудшение состояния его здоровья.



Дело касается гибели молодого футболиста Вахтанга Чарквиани. Чарквиани скончался в клинике, после чего его отец обратился к следствию с просьбой изучить дело. Отец погибшего уже много лет требует наказать виновных, обвиняя медперсонал в халатности.



Как указано в заявлении, проведенным Министерством внутренних дел расследованием установлено, что 11 августа 2021 года в «Центральную университетскую клинику имени академика Николоза Кипшидзе» был госпитализирован пациент с диагнозом «инфекция COVID-19», вызванная новым коронавирусом (SARS-CoV-2).



«Врач терапевтического отделения вышеуказанной клиники, при непосредственном участии которого осуществлялся лечебный процесс, не учел соответствующий протокол ведения клинического состояния пациента и назначил пациенту лекарственную терапию без проведения необходимых исследований.



Проведенное с нарушением протокола лечение привело к ухудшению состояния здоровья пациента, в связи с чем он был переведен в отделение интенсивной терапии, где впоследствии скончался», — сообщили в прокуратуре.



Прокуратура предъявила подсудимому обвинение по части второй статьи 220 Прима УК (халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, наделенным специальными полномочиями, своих должностных обязанностей вследствие небрежного отношения к нему, повлекшее тяжкие последствия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.



«Примечательно, что в рамках данного уголовного дела обвинение предъявлено также заведующему терапевтическим отделением Центральной университетской клиники имени академика Николоза Кипшидзе за ненадлежащее лечение пациента, приведшее к ухудшению состояния его здоровья, и уголовное дело рассматривается по существу в Тбилисском городском суде», — сообщили в прокуратуре.



Расследование дела продолжается.







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