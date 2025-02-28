

Публичный реестр блокирует регистрацию профсоюза публичных служащих

28.02.2025 14:13





Национальное агентство Публичного реестра неоднократно блокировало регистрацию «Независимого профсоюза публичных служащих – статья 78 Конституции», созданного для защиты прав лиц, уволенных с публичной службы по политическим мотивам.



«Международная прозрачность – Грузия», оказывающая юридическую помощь уволенным публичным служащим, утверждает, что решения Публичного реестра, препятствующие «эффективному функционированию» профсоюза, имеют политическую мотивацию. Исполнительный директор организации Эка Гигаури заявила на брифинге 27 февраля, что власть «Грузинской мечты» опасается объединения независимых публичных служащих. По ее словам, такое слияние противоречит цели правящей партии по созданию публичной службы, подчиняющейся властям.



Профсоюз публичных служащих был создан в декабре прошлого года после того, как «Грузинская мечта» решила приостановить процесс интеграции в ЕС и провести чистку среди публичных служащих, поддержавших проевропейские протесты. Публичный реестр неоднократно отказывал профсоюзу в регистрации, несмотря на то, что были представлены необходимые документы. По словам Гигаури, в заявлении, поданном в феврале, Публичный реестр отклонил профсоюз на том основании, что ему не понравилось его название.



Гигаури заявила, что публичный реестр действует произвольно и противоречит не только Конституции и законодательству Грузии, но и международным обязательствам Грузии. Она имела в виду три различные конвенции Международной организации труда. Гигаури заявила, что 26 февраля профсоюз обратился в Международную организацию труда по этому поводу.



По словам Гигаури, за последние месяцы было уволено около 400 публичных служащих. Чистка особенно затронула Публичный реестр, Агентство пробации и Дом юстиции. Реорганизация, которая часто используется как повод для политических увольнений, недавно началась и Министерстве обороны.



«Главная причина увольнения публичных служащих заключается в том, что они соблюдают Конституцию Грузии и делают все возможное, чтобы дистанцироваться от творящегося в стране беззакония. Их (публичных служащих) сегодня наказывают именно за их любовь к нашей стране», — заявила Эка Гигаури на пресс-конференции.





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