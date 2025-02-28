

В селе Хидари Харагаульского муниципалитета ищут трех пастухов

28.02.2025 14:49





В селе Хидари Харагаульского муниципалитета ведутся работы по поиску трех человек. Они вывели свои стада в ущелье Сакраула.



Как сообщает пресс-служба мэрии Харагаульского муниципалитета, по результатам спасательной операции уже определены координаты двух из них — Тариэла Хецадзе и Григола Берадзе. В настоящее время устанавливается местонахождение Мераба Кочадзе.



«К поисковым работам подключены силы Министерства обороны и сотрудники Службы управления чрезвычайных ситуаций МВД, также осуществлен мониторинг территорий дронами.



Их местоположение - на расстоянии примерно 3 километров друг от друга. Снежный покров более 3 метров.



Сельская инициативная группа пытается пробить дорогу», — заявляют местные власти.





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