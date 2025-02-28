

Обмен студентами с Грузией продолжится — Германия

28.02.2025 15:26





Федеральное министерство образования и исследований Германии (BMBF) рекомендует немецким университетам, а также исследовательским и посредническим организациям приостановить институциональное сотрудничество с властями Грузии в рамках правовых возможностей.



В то же время, как указано в заявлении, студенческие обмены с Германией продолжатся, так как «благодаря академической свободе решение принимает сама наука».



Ранее Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. Как заявил посол Германии в Грузии, решение было принято «из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановления процесса ее вступления в ЕС».



«В связи с отходом от европейского пути Федеральное министерство образования и исследований Германии (BMBF) приостанавливает сотрудничество с Министерством образования, науки и молодежи Грузии, а также с другими грузинскими органами власти до дальнейшего уведомления. В то же время BMBF остается открытым для возобновления диалога при условии, что власти Грузии предпримут надежные и ощутимые шаги в направлении внутренней деэскалации, восстановления академической свободы и возвращения на путь европейской интеграции.



Германия солидарна с учеными, которые хотят продолжать свободно проводить исследования в Грузии, и подтверждает их право на защиту и поощрение академической свободы, которой Грузия привержена как член Организации Объединенных Наций. Поэтому мы хотим продолжить диалог со структурами гражданского общества в сфере науки и исследований в Грузии, насколько это возможно, и поддержать сближение с Европой. Мы убеждены, что обмен студентами из Грузии и в Грузию является важным вкладом в сближение стран Европы. Это продолжается.



Наша цель — поддерживать возможности для исследований и налаживания связей между немецкими учеными и их грузинскими партнерами по сотрудничеству. Проектное и индивидуальное финансирование остается возможным. Тем самым мы также посылаем сигнал людям, выступающим за европейскую, космополитическую Грузию.



BMBF рекомендует немецким университетам, а также исследовательским и посредническим организациям также приостановить институциональное сотрудничество с властями Грузии в рамках правовых возможностей. Благодаря академической свободе решение принимает сама наука», — говорится в заявлении BMBF, которое распространяет посольство Германии в Грузии.





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