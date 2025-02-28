

Каждый пятый студент в Грузии – иностранец

28.02.2025 15:59





По состоянию на начало учебного года 2024-2025 в вузах Грузии обучались 37,1 тысячи иностранных студентов – это на 20,9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Национальной службы статистики «Сакстат».





Сейчас иностранцы составляют 19,7% от всего числа студентов в высших учебных заведениях страны. Десять лет назад их доля не превышала 5%. Статистика подтверждает, что из года в год на учебу в Грузию приезжает все больше иностранцев. Особенно серьезный скачок фиксируется в период окончания ковид-пандемии.



2015-2016 – 6,6 тыс. иностранных студентов

2016-2017 – 8 тыс.

2017-2018 – 10 тыс.

2018-2019 – 12,2 тыс.

2019-2020 – 13,3 тыс.

2020-2021 – 14,6 тыс.

2021-2022 – 17,5 тыс.

2022-2023 – 25 тыс.

2023-2024 – 30,7 тыс.

Если говорить о ступенях, сейчас 31,4 тысячи иностранцев учатся в Грузии на магистерских программах, 5,6 тысячи – в бакалавриате, 18 – на профессиональных программах.



Самое популярное направления – здравоохранение и социальное обеспечение. Его выбрало 18,1 тысячи иностранных студентов.



Сейчас в Грузии действует 63 вуза – 44 частных, 19 государственных.



В общей сложности в них обучаются 187,8 тысячи студентов, что на 5,6% больше, чем в предыдущем учебном году.



Источник: Новости - Грузия

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