

Борьба должна продолжаться до конца, до победы - батумский флагман Темур Катамадзе

28.02.2025 20:51





Флагман проевропейских протестов в Батуми, Темур Катамадзе (Гаффар Илмази), заявляет, что с момента ареста в изоляторе он подвергается ненадлежащему обращению.



Он говорит о постоянном психологическом давлении, унижениях и нарушении достоинства со стороны администрации Департамента миграции.



Публикуем письмо Темура Катамадзе, распространённое правозащитной организацией «Ассоциация молодых юристов Грузии» (GYLA), без изменений [стиль сохранён]:



Письмо Темура Катамадзе:



«Для информирования грузинского общества, соратников и критических СМИ о давлении, оказываемом на меня, «Батумский знаменосец», Темур Катамадзе, из тюрьмы:



Сегодня необходимость заставила меня обратиться к вам. Хочу сообщить, что с 16 января 2025 года, с первого дня моего ареста с целью депортации из Грузии и по сей день, руководители администрации Департамента миграции осуществляют в отношении меня целенаправленное, постоянное и масштабное психологическое давление, притеснения, оскорбления, затягивание процедур и провокации, используя все возможные рычаги.



Сначала их давление было направлено на создание препятствий для моего участия в судебных процессах в Батуми, чтобы помешать доступу к доказательствам и документам, хранящимся в моей частной квартире и на моём личном компьютере. Однако в последние дни их давление направлено на прекращение моей голодовки, продолжающейся уже 44 дня, и на подрыв моей воли и стойкости.



Как жаль для них, что их усилия останутся тщетными, потому что никто и никогда не сможет сломить мою непоколебимую волю, дух и мужество в борьбе за мою родину! Любовь к родине и преданность ей — это высшая ценность и вершина в моей жизни. Выше лишь господь!



Я здесь чувствую себя прекрасно и бодро. Так хорошо мне ещё никогда не было. Моя солидарность — всем соратникам, борющимся за будущее и свободу нашей родины, а также всем узникам совести!



Хочу, чтобы все знали и были уверены: мы — Грузия, Господь с нами, я верю в победу! Мы переплывём море и обязательно победим достойно.



Больше огня олигархии и вечный ад для Иванишвили.



В каждом мгновении нашей борьбы помните слова национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе: «Никогда, никогда не сдавайся!»



Борьба должна продолжаться до конца, до победы, не сдавайтесь! Сила в единстве!



Темур Катамадзе был задержан 11 января у здания управления полиции Батуми. Он провёл 12 дней в изоляторе. После освобождения его вновь арестовали, и с тех пор он находится в изоляторе временного размещения Департамента миграции МВД.



По словам Катамадзе, во время ареста его избил начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе.



Темур Катамадзе проживает в Грузии более десяти лет и не раз обращался к грузинским властям с просьбой о предоставлении гражданства, но получал отказ.



После задержания он запросил гуманитарный и статус беженца, однако «мечта» (правящая партия «Грузинская мечта» олигарха Б.Иванишвили) также отказала ему в этом статусе.



Катамадзе обжалует эти решения в суде и обратился к Народному защитнику (омбудсмену) Грузии. Его права защищает «Ассоциация молодых юристов Грузии».





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