

Страсбургский суд приостановил экстрадицию Афгана Садыгова

28.02.2025 23:08





Азербайджанский журналист Афган Садыгов прекратил голодовку после того, как Европейский суд по правам человека вынес временную меру, запрещающую Грузии его экстрадицию в Азербайджан. Об этом сообщает «Центр социальной справедливости».



Запрет будет действовать до тех пор, пока дело Садыгова не будет рассмотрено по существу в Страсбургском суде.



«Учитывая длительные сроки рассмотрения дела по существу в Европейском суде, мы будем ходатайствовать перед судом об освобождении Афгана Садыгова в ближайшие дни. Важно информировать общественность о том, что в свете этого важного решения Европейского суда Афган Садыгов прекратил свою длительную (161 день) голодовку», — пишет организация, защищающая интересы Садыгова.



Центр обратился в Европейский суд по правам человека 10 января 2025 года с просьбой о применении временной меры (Interim measure) в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда. Этот механизм применяется в случаях, когда существует высокий и необратимый риск нарушения прав человека и государствам необходимо воздержаться от действий, противоречащих Конвенции.



Суд удовлетворил ходатайство и вынес решение от 14 января 2025 года, предписав властям Грузии не передавать Афгана Садыгова Азербайджанской Республике до истечения 7 дней с момента вынесения решения Апелляционным судом. Суд также указал, что придал жалобе приоритет на основании правила 41 Регламента, которое подразумевает режим своевременного рассмотрения дела.



Правительство «Мечты» заявило, что Садыгову в Азербайджане ничего не угрожает, и потребовало не продлевать временную меру. Однако 27 февраля 2025 года Европейский суд по правам человека полностью разделил позицию Садыгова и его представителей и постановил продлить действие обеспечительной меры (Правило 39), принятой 14 января 2025 года. Согласно решению суда, обеспечительная мера будет действовать до завершения рассмотрения дела Афгана Садыгова по существу в Страсбургском суде.



В знак протеста Афган Садыгов объявил голодовку, которая длилась 161 день. На данном этапе Афган Садыгов остается в медицинском учреждении №18. Ему предстоит пройти сложный и длительный процесс реабилитации, требующий надлежащего медицинского наблюдения и поддержки.



Афган Садыгов был арестован в Тбилиси 3 августа 2024 года по запросу Азербайджана.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





