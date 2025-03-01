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Сегодня в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций протеста
01.03.2025 11:32
На 94-ый день непрерывного протеста в масштабах всей Грузии запланировано проведение ряда акций протеста.
Проведение акций запланировано как в столице, так и в регионах.
А в частности, в 19:00 по местному времени участники протеста соберутся у здания "Общественного вещателя Грузии". В 20:00 состоится акция протеста у парламента Грузии.
Также на 19:00 запланирована онлайн-встреча с адвокатами по вопросу административных штрафов за перекрытие проезжей части во время акций протеста.
Что касается регионов, в 17:00 в Гори участники протеста соберутся у здания местного городского собрания под лозунгом: "Освободить узников режима и назначить новые выборы!".
18:00 – Ахалцихе, акция у памятника Шота Руставели;
19:00 – Батуми, акция у здания Конституционного суда под лозунгом: "На службе Родине!";
18:00 - Зугдиди, акция у здания Окружной администрации под названием: "Борьба до победы";
18:00 – Телави, акция у здания местной мэрии;
19:00 - Кутаиси, акция у здания местной мэрии под лозунгом: "Да - Европе, Нет - России!";
20:00 – Чхороцку, акция у здания мэрии под названием: "Осмелься на ежедневный протест!".
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