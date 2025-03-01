

Сегодня в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций протеста

01.03.2025 11:32





На 94-ый день непрерывного протеста в масштабах всей Грузии запланировано проведение ряда акций протеста.



Проведение акций запланировано как в столице, так и в регионах.



А в частности, в 19:00 по местному времени участники протеста соберутся у здания "Общественного вещателя Грузии". В 20:00 состоится акция протеста у парламента Грузии.



Также на 19:00 запланирована онлайн-встреча с адвокатами по вопросу административных штрафов за перекрытие проезжей части во время акций протеста.



Что касается регионов, в 17:00 в Гори участники протеста соберутся у здания местного городского собрания под лозунгом: "Освободить узников режима и назначить новые выборы!".



18:00 – Ахалцихе, акция у памятника Шота Руставели;



19:00 – Батуми, акция у здания Конституционного суда под лозунгом: "На службе Родине!";



18:00 - Зугдиди, акция у здания Окружной администрации под названием: "Борьба до победы";



18:00 – Телави, акция у здания местной мэрии;



19:00 - Кутаиси, акция у здания местной мэрии под лозунгом: "Да - Европе, Нет - России!";



20:00 – Чхороцку, акция у здания мэрии под названием: "Осмелься на ежедневный протест!".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





