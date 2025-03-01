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Сегодня в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций протеста


01.03.2025   11:32


На 94-ый день непрерывного протеста в масштабах всей Грузии запланировано проведение ряда акций протеста.

Проведение акций запланировано как в столице, так и в регионах.

А в частности, в 19:00 по местному времени участники протеста соберутся у здания "Общественного вещателя Грузии". В 20:00 состоится акция протеста у парламента Грузии.

Также на 19:00 запланирована онлайн-встреча с адвокатами по вопросу административных штрафов за перекрытие проезжей части во время акций протеста.

Что касается регионов, в 17:00 в Гори участники протеста соберутся у здания местного городского собрания под лозунгом: "Освободить узников режима и назначить новые выборы!".

18:00 – Ахалцихе, акция у памятника Шота Руставели;

19:00 – Батуми, акция у здания Конституционного суда под лозунгом: "На службе Родине!";

18:00 - Зугдиди, акция у здания Окружной администрации под названием: "Борьба до победы";

18:00 – Телави, акция у здания местной мэрии;

19:00 - Кутаиси, акция у здания местной мэрии под лозунгом: "Да - Европе, Нет - России!";

20:00 – Чхороцку, акция у здания мэрии под названием: "Осмелься на ежедневный протест!".


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