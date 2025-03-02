

Сборная Грузии в финале чемпионата Европы по регби

02.03.2025 18:13





В полуфинале чемпионата Европы по регби 2025 года сборная Грузии выиграла у Румынии со счетом 43:5 и вышла в финал.



Кроме того, сборная Грузии в девятнадцатый раз завоевала Кубок Антимоза Ивериели.



Оба тайма матча прошли при полном преимуществе «борджгалоснеби». В частности, в первой половине команда Грузии обыграла соперника со счетом 29:0.



В финале сборная Грузии встретится с командой Испании. Встреча вновь состоится в Тбилиси.





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