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Сборная Грузии в финале чемпионата Европы по регби


02.03.2025   18:13


В полуфинале чемпионата Европы по регби 2025 года сборная Грузии выиграла у Румынии со счетом 43:5 и вышла в финал.

Кроме того, сборная Грузии в девятнадцатый раз завоевала Кубок Антимоза Ивериели.

Оба тайма матча прошли при полном преимуществе «борджгалоснеби». В частности, в первой половине команда Грузии обыграла соперника со счетом 29:0.

В финале сборная Грузии встретится с командой Испании. Встреча вновь состоится в Тбилиси.


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