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Около 40 лиц с ОВЗ, проживающих в Аджарии, нуждаются в помощи


03.03.2025   11:41


По информации неправительственной организации «Батумский центр независимой жизни», людям с ограниченными возможностями, проживающим в регионе Аджария, требуется помощь.

Согласно заявлению центра, из-за сильных снегопадов, зафиксированных в Западной Грузии за последнюю неделю, люди, особенно лица с ограниченными возможностями (ОВЗ), оказались в трудном положении.

«Батумский центр независимой жизни» оперативно связался с примерно 300 пользователями услуг организации в регионе Аджария и выявил их неотложные потребности», — говорится в заявлении центра.

По их же данным, лицам с ОВЗ требуется следующее:

• 16 лицам/семьям необходимы продукты питания первой необходимости;
• 2 лицам/семьям требуется питьевая вода;
• 9 лицам нужны различные медикаменты (в том числе обезболивающие);
• 6 лицам требуются гигиенические средства (например, подгузники, перевязочные материалы для ран и т.д.);
• 7 лицам необходимы транспортные услуги и другая поддержка (визит к врачу, прохождение реабилитационных процедур, ремонт различной техники и прочее).

— «К сожалению, на данном этапе соответствующие муниципалитеты не могут удовлетворить вышеуказанные потребности около 40 лиц с ОВЗ. Поэтому организация призывает всех — правительственный и неправительственный сектор, физических и юридических лиц, включая бизнес-сектор, — в пределах их возможностей помочь нам в удовлетворении вышеуказанных потребностей лиц с ОВЗ», — заявляет «Батумский центр независимой жизни».

По их информации, для помощи лицам с ОВЗ можно перевести средства на счёт организации в TBC Банке: GE40TB7143936020100007. Кроме того, при желании указанные предметы и продукты можно принести в материальной форме в офис организации в рабочие дни с 11:00 до 18:00 по адресу: Батуми, ул. Лермонтова, №67/69.

Сильные снегопады обрушились на Западную Грузию, включая регион Аджарию, в последние дни февраля 2025 года. По данным «Батумского центра независимой жизни», за последнюю неделю (примерно с 24 февраля по 2 марта) непогода серьёзно осложнила жизнь в регионе.

Это аномальное погодное явление, вероятно, вызвано мощным циклоном, принесшим обильные осадки и метели. Снегопады затронули как прибрежные зоны (например, Батуми), так и горные районы Аджарии, что необычно для этого времени года в субтропическом климате Западной Грузии.

Помимо лиц с ОВЗ, снегопады затронули тысячи жителей региона. Дети не ходят в школы, взрослые не могут добраться до работы, а пожилые люди оказались в изоляции.


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