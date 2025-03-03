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Национальный архив посвятил мультимедийную онлайн-выставку 100-летию Эроси Манджгаладзе
03.03.2025 17:47
Национальный архив министерства юстиции Грузии посвятил онлайн-выставку 100-летию со дня рождения известного актера театра и кино, спортивного комментатора Эроси Манджгаладзе. Об этом сообщает пресс-служба Национального архива.
Сообщается, что на сайте Национального архива Грузии в мультимедийном формате представлены архивные материалы, рассказывающие о жизни и творчестве Эроси Манджгаладзе: воспоминания актера, сцены из театральных постановок, фотографии со съемочных площадок, фрагменты сюжетов фильмов, киноленты и спектакли.
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