

Неизвестные напали на грузинского юмориста Мишу Андгуладзе в Нидерландах

04.03.2025 11:55





3 марта в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как в Нидерландах неизвестные напали на юмориста Мишу Андгуладзе и подвергли его физическому насилию.



В начале распространилась информация, будто Андгуладзе назвал избирателей «Грузинской мечты» русскими, за чем и последовало нападение. Но юморист отрицает это, называя «преднамеренной ложью».



Андгуладзе заявил, что причиной нападения могла стать шутка, которую он ранее отпустил на религиозную тему. По его словам, полиция Гааги уже задействована и ведется расследование.



«Это было спланированное нападение — десять человек против одного. Да еще произошло одно, а в посте написали совсем другое: как будто я назвал избирателей «Грузинской мечты» русскими, хотя на самом деле у нас был обычный комедийный вечер. Очень похоже на заранее спланированную историю.



До этого у меня было дело в прокуратуре по поводу одной из шуток стендапа, которая касалась религиозной темы, лицемерия, установки крестов на ничего не значащих местах. Потом у меня состоялся разговор об этом со священником.



<…> На меня нападали и раньше. И тогда прокуратура Грузии очень хорошо расследовала это дело и вызвала этих людей. Потом меня вызвали и сказали, что могу свободно ходить по улицам и что мне ничего не угрожает.



<…> Я не могу делать предварительных выводов. Эта группа подготовилась заранее и напала на меня, мой друг спас меня. Они были настолько агрессивны, что я не мог понять, что произошло. И кроме того, какое ж это христианство — когда десять нападают на одного.



<…> И они сняли такую спланированную, масштабную атаку на видео. А потом там кто-то был: кто-то разговаривал по телефону, мол, дело сделано…



Это спланировано, заказано или какую цель они преследовали, мы узнаем», — рассказал Миша Андгуладзе.



Источник: SOVA

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