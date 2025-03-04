

Регистрация на Единые национальные экзамены 2025 года начнется 5 марта

04.03.2025 13:56





Регистрация на Единые национальные экзамены 2025 года, Общий магистерский экзамен, а также конкурс на студенческие гранты начнется 5 марта в 10:00 и завершится 2 апреля в 18:00.



Пройти регистрацию можно на сайте: online.naec.ge.



По информации Национального центра оценивания и экзаменов, процесс регистрации на Единые национальные экзамены и в этом году пройдет в несколько этапов:



• Основной этап – до 2 апреля 18:00 абитуриенты должны оплатить регистрационный сбор, заполнить личные данные, выбрать экзаменационный город и предметы для сдачи.



• До 10 апреля 18:00 у абитуриентов будет возможность изменить или добавить предмет, а также поменять язык экзамена. До этого же времени можно будет изменить экзаменационный город.



• Зарегистрированные абитуриенты смогут неоднократно изменять приоритетный список образовательных программ.

Возможность выбора, удаления и перемещения программ сохранится вплоть до следующего дня после публикации результатов апелляции. Конкретная дата будет опубликована на сайте www.naec.ge.



Даты регистрации на экзамены для учителей будут опубликованы на сайте Национального центра оценок и экзаменов в ближайшее время.







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