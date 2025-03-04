

В высокогорной Аджарии сгорела мечеть XIX века

04.03.2025 15:44





В селе Сацихури Хулойского муниципалитета сгорела мечеть. Пожар в мечети вспыхнул сегодня, 3 марта, вечером.



По информации Batumelebi, в результате пожара никто не пострадал.



Мечеть в Сацихури имела статус памятника культурного наследия. По данным этнолога Руслана Барамидзе, «здание было построено в конце XVIII – начале XIX века. Изначально мечеть находилась в селе Паксадзееби, но впоследствии ее разобрали и распределили материалы между тремя селами — Паксадзееби, Беглети и Дидачара. Мечеть в Дидачара была украшена лазскими мастерами в 1828 году. В этом селе здание простояло до 2002 года. После постройки новой мечети оно было перенесено в верхнюю часть той же долины и передано селу Сацихури».



Здание имело статус памятника культурного наследия с 2006 года.





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