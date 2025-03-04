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В высокогорной Аджарии сгорела мечеть XIX века


04.03.2025   15:44


В селе Сацихури Хулойского муниципалитета сгорела мечеть. Пожар в мечети вспыхнул сегодня, 3 марта, вечером.

По информации Batumelebi, в результате пожара никто не пострадал.

Мечеть в Сацихури имела статус памятника культурного наследия. По данным этнолога Руслана Барамидзе, «здание было построено в конце XVIII – начале XIX века. Изначально мечеть находилась в селе Паксадзееби, но впоследствии ее разобрали и распределили материалы между тремя селами — Паксадзееби, Беглети и Дидачара. Мечеть в Дидачара была украшена лазскими мастерами в 1828 году. В этом селе здание простояло до 2002 года. После постройки новой мечети оно было перенесено в верхнюю часть той же долины и передано селу Сацихури».

Здание имело статус памятника культурного наследия с 2006 года.


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