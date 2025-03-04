

Мзия Амаглобели: Я не соглашаюсь с обвинением, считаю себя незаконно заключенной!

04.03.2025 17:13





Я не соглашаюсь с обвинением. Считаю себя незаконно заключенной, - об этом говорится в письме основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели, которое она распространила из зала суда.



Как отмечает Амаглобели, она верит, что сможет доказать свою невиновность.



«Нет, я не соглашаюсь с обвинением. Считаю себя незаконно заключенной. К счастью, у нас на родине диктатуре не удалось окончательно укорениться, поэтому верю, что я и узники совести сможем доказать свою невиновность», написала Амаглобели в письме, которое «Батумелеби» распространяет в соцсети.



Примечательно, что Мзия Амаглобели распространила свою позицию в письменном виде после того, как в зале суда ее заявление не было слышно из-за технических неполадок.





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