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Мзия Амаглобели: Я не соглашаюсь с обвинением, считаю себя незаконно заключенной!
04.03.2025 17:13
Я не соглашаюсь с обвинением. Считаю себя незаконно заключенной, - об этом говорится в письме основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели, которое она распространила из зала суда.
Как отмечает Амаглобели, она верит, что сможет доказать свою невиновность.
«Нет, я не соглашаюсь с обвинением. Считаю себя незаконно заключенной. К счастью, у нас на родине диктатуре не удалось окончательно укорениться, поэтому верю, что я и узники совести сможем доказать свою невиновность», написала Амаглобели в письме, которое «Батумелеби» распространяет в соцсети.
Примечательно, что Мзия Амаглобели распространила свою позицию в письменном виде после того, как в зале суда ее заявление не было слышно из-за технических неполадок.
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