|
|
|
В машине, поднятой из Мтквари, обнаружено одно тело
04.03.2025 17:59
У Метехского моста в Мтквари, где в реку упал автомобиль, найдено тело одного человека. Информацию об этом подтверждают в Службе управления чрезвычайными ситуациями.
Тело было обнаружено спасателями после того, как автомобиль подняли из реки в результате нескольких часов поисков.
На данный момент неизвестно, сколько человек находилось в автомобиле.
Работы по поднятию машины велись с использованием специальной техники.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна