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В машине, поднятой из Мтквари, обнаружено одно тело


04.03.2025   17:59


У Метехского моста в Мтквари, где в реку упал автомобиль, найдено тело одного человека. Информацию об этом подтверждают в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

Тело было обнаружено спасателями после того, как автомобиль подняли из реки в результате нескольких часов поисков.

На данный момент неизвестно, сколько человек находилось в автомобиле.

Работы по поднятию машины велись с использованием специальной техники.


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