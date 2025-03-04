

В машине, поднятой из Мтквари, обнаружено одно тело

04.03.2025 17:59





У Метехского моста в Мтквари, где в реку упал автомобиль, найдено тело одного человека. Информацию об этом подтверждают в Службе управления чрезвычайными ситуациями.



Тело было обнаружено спасателями после того, как автомобиль подняли из реки в результате нескольких часов поисков.



На данный момент неизвестно, сколько человек находилось в автомобиле.



Работы по поднятию машины велись с использованием специальной техники.





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