

Суд оставил Мзию Амаглобели в заключении

05.03.2025 00:26





Соучредительница и директор Netgazeti/Batumelebi Мзия Амаглобели, останется в тюрьме. Данное решение вынес судья Батумского городского суда Виктор Метревели.



На состоявшемся сегодня, 4 марта, предварительном слушании Метревели рассмотрел вопрос о возможности изменения меры пресечения.



Прокуроры Шота Чхаидзе и Торнике Гогешвили ходатайствовали о заключении Мзии Амаглобели под стражу. В ходатайстве они основывались на шаблонных доводах о том, что никаких новых обстоятельств в деле не появилось, а значит, по их мнению, прежнее решение суда должно остаться в силе.



Находящийся под санкциями Эстонии Торнике Гогешвили и Шота Чхаидзе утверждали, что в случае освобождения Мзия Амаглобели может скрыться или «вновь совершить преступление».



Защита просила суд освободить Мзию Амаглобели прямо из зала для судебных заседаний.



Как заявила адвокат Майя Мцариашвили, позиция обвинения была крайне несправедливой и необоснованной, и в условиях справедливого правосудия суд бы немедленно освободил Мзию Амаглобели из незаконного заключения.



Перед рассмотрением меры пресечения стороны обсудили допустимость доказательств.



Прокурор Торнике Гогешвили потребовал приобщить к делу информацию, извлеченную из телефона Мзии Амаглобели. Прокурор Торнике Гогешвили потребовал приобщить к делу информацию, извлеченную из телефона Мзии Амаглобели. В частности, он сообщил, что имеется рапорт от 15 февраля от некоего Владимира Читая, в которой говорится, что «нападение на сотрудника полиции со стороны Мзии Амаглобели было заранее спланировано», в связи с чем, «до нападения Мзия Амаглобели общалась, с неустановленными на данный момент лицами, через мобильное приложение».



Именно по этой причине прокуратура запросила доступ к данным на телефоне Мзии Амаглобели.



Как заявила адвокат Мзии Амаглобели Майя Мцариашвили, происходящее ясно указывает на то, что за заключением Мзии Амаглобели в тюрьму, стоят интересы связанные с ее личной и профессиональной деятельностью. «Им там интересно покопаться», — сказала адвокат.



Судья признал спорным представленный обвинением рапорт, однако постановил, что большая часть доказательств защиты является недопустимой. Включая допрос до 20 свидетелей, среди которых были и коллеги Мзии Амаглобели — сотрудники издания «Батумелеби», которые непосредственно присутствовали на акции в ночь с 11 на 12 января возле здания Управления полиции Аджарии, где была арестована Мзия Амаглобели.



Судья Виктор Метревели также счел недопустимыми и другие доказательства защиты. Включая видеозаписи и доказательства касательно административного задержания.



«Мне очень интересно, что вы напишете в постановлении. Почему суд отказался просмотреть эти кадры? То есть, почему суд отказался слушать и видеть?», — заявила адвокат.



По ее словам, в ее долгой профессиональной практике еще не происходило такого, что бы «суд заявлял, что он не хочет видеть, читать или слышать ходатайства защиты».



Сама Мзия Амаглобели ограничилась в суде кратким заявлением. В начале слушания, когда судья спросил, признает ли она себя виновной по предъявленным обвинениям, Амаглобели ответила, что считает себя незаконной заключенной.





«Нет, и я не согласна с обвинением. Я считаю себя незаконной заключенной. К счастью, у нас на родине диктатуре не удалось окончательно укорениться. Поэтому я верю, что я и узники совести сможем доказать свою невиновность», — заявила Мзия Амаглобели.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





