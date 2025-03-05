|
|
|
Известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе вновь оштрафован за участие в акции
05.03.2025 00:29
Известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе был вновь оштрафован за участие в акции протеста.
Теперь за 2 марта и искусственное перекрытие дороги напротив Парламента.
Полицейские принесли ему протокол на 5000 лари ($1795).
Бурчуладзе написал в Facebook: «И это новая почта. Почтальон и подписант Гига Кветенадзе».
До этого оперный певец был оштрафован на ту же сумму за перекрытие дороги у Парламента в его день рождения, хотя есть тысячи очевидцев, что он этого не делал и находился в тот вечер у Тбилисской оперы, на «место предполагаемого преступления» пришел, когда проезжая часть давно была перекрыта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна