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Известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе вновь оштрафован за участие в акции


05.03.2025   00:29


Известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе был вновь оштрафован за участие в акции протеста.
Теперь за 2 марта и искусственное перекрытие дороги напротив Парламента.

Полицейские принесли ему протокол на 5000 лари ($1795).

Бурчуладзе написал в Facebook: «И это новая почта. Почтальон и подписант Гига Кветенадзе».

До этого оперный певец был оштрафован на ту же сумму за перекрытие дороги у Парламента в его день рождения, хотя есть тысячи очевидцев, что он этого не делал и находился в тот вечер у Тбилисской оперы, на «место предполагаемого преступления» пришел, когда проезжая часть давно была перекрыта.


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