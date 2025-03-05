

Известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе вновь оштрафован за участие в акции

05.03.2025 00:29





Известный грузинский оперный певец Паата Бурчуладзе был вновь оштрафован за участие в акции протеста.

Теперь за 2 марта и искусственное перекрытие дороги напротив Парламента.



Полицейские принесли ему протокол на 5000 лари ($1795).



Бурчуладзе написал в Facebook: «И это новая почта. Почтальон и подписант Гига Кветенадзе».



До этого оперный певец был оштрафован на ту же сумму за перекрытие дороги у Парламента в его день рождения, хотя есть тысячи очевидцев, что он этого не делал и находился в тот вечер у Тбилисской оперы, на «место предполагаемого преступления» пришел, когда проезжая часть давно была перекрыта.





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