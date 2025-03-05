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Началась регистрация на ЕНЭ, общие магистрантские экзамены и конкурс студенческих грантов
05.03.2025 11:52
Регистрация на Единые национальные экзамены, единый магистрантский экзамен 2025 года, а также на конкурс студенческих грантов началась сегодня в 10:00 и завершится 2 апреля в 18:00.
Об этом сообщает Национальный центр оценки и экзаменов.
Сообщается, что если кандидаты оплатят регистрационный взнос за экзамены до 18:00 2 апреля, но по каким-то причинам не смогут завершить процесс регистрации, у них будет возможность завершить регистрацию до 18:00 10 апреля.
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