

Первый этап регистрации первоклассников в школах начнется 10 марта

05.03.2025 11:57





Регистрация в первоклассники в школах Грузии начнется 10 марта. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежи Грузии.



Начиная с 2025 года дети, которым к 31 декабря исполнится 6 лет, смогут при желании записаться в первый класс.



«Документы, необходимые для зачисления в первый класс: заявление законного представителя ученика, которое должно содержать информацию о месте жительства и номере телефона законного представителя и должно соответствовать другим требованиям, установленным статьей 78 Общего административного кодекса Грузии, копия удостоверения личности законного представителя и копия документа, подтверждающего проживание в Грузии (при наличии). В случае представления документов на иностранном языке к ним должен прилагаться перевод на грузинский язык, осуществленный в порядке, установленном законодательством Грузии. Копия свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность студента, или копия документа, подтверждающего место жительства в Грузии (при наличии). В случае представления документов на иностранном языке к ним должен прилагаться перевод на грузинский язык, осуществленный в порядке, установленном законодательством Грузии», — говорится в информации министерства.



Министерство образования, науки и молодежи Грузии призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации, чтобы вовремя и без проблем записать своего ребенка в школу.





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