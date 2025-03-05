

Темур Катамадзе, задержанный на акции в Батуми, прекратил голодовку

05.03.2025 13:49





На 48-ой день активист Темур Катамадзе прекратил акцию голодовки. Указанное заявление в беседе с агентством «Интерпрессньюс» сделал клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе.



Темур Катамадзе был доставлен в клинику «Вивамед» вчера.



«Гафар Илмаз (он же Темур Катамадзе - ред.) был доставлен к нам вчера вечером. Были проведены необходимые исследования, он был помещен в терапевтическое отделение. Мы объяснили ему о возможных осложнениях, и я могу поделиться хорошей информацией, он полностью осознал риски, которые могут быть вызваны столь длительной голодовкой, и прекратил ее», - отметил Чхаидзе.



Напомним, что активист Темур Катамадзе изначально был задержан в административном порядке на акции протеста в Батуми, однако после освобождения он был задержан повторно. При повторном задержании полиция вменило ему отсутствие вида на жительство в Грузии.





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