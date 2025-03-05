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Суд заочно приговорил Бачиашвили к лишению свободы за незаконное пересечение границы
05.03.2025 17:34
Георгий Бачиашвили приговорен к лишению свободы в качестве меры пресечения за незаконное пересечение границы.
Решение было оглашено судьей Тбилисского городского суда несколько минут назад.
Георгий Бачиашвили вчера объявил в социальных сетях о своем отъезде из Грузии.
По данным МВД, следствие установило, что Бачиашвили 2 марта тайно пересек государственную границу Грузии, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт, через специальный тайник в автомобиле, в сторону Армении. После этого на армянском пограничном контрольно-пропускном пункте он предъявил другой паспорт, подтверждающий его гражданство Российской Федерации, выданный на его имя, и в результате пересек границу.
Для справки, Георгий Бачиашвили обвиняется в Грузии по двум делам. Один из них касается хищения биткоинов, а другой — дела «Мтквари ГЭС». В обоих случаях ему была избрана мера пресечения в виде освобождения под залог.
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