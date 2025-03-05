

97 медиаорганизаций и 242 журналиста со всего мира требуют освободить Мзию Амаглобели

05.03.2025 19:45





Международный институт прессы (IPI), который представляет собой глобальную сеть независимых СМИ, выступил с заявлением, в котором выражена обеспокоенность решением Батумского городского суда оставить в заключении Мзию Амаглобели. IPI совместно с партнерами организации требует немедленного освобождения основательницы изданий Batumelebi и Netgazeti.



Сеть также запустила кампанию по сбору подписей под заявлением с требованием освобождения Амаглобели. К ней могут присоединиться как медиаорганизации, так и отдельные граждане.



«Нижеподписавшиеся журналисты, редакции, защитники свободы прессы, правозащитники и медиа-организации призывают власти Грузии немедленно освободить ветерана-журналиста Мзию Амаглобели, которая голодала 5 недель с момента своего ареста в январе».



«18 февраля Мзия Амаглобели прекратила голодовку после того, как врачи предупредили, что ее жизнь находится в непосредственной опасности», — говорится в заявлении, в котором подчеркивается, что Мзии требуется длительная реабилитация для восстановления здоровья и что оставлять ее в тюрьме недопустимо.



«Мзия — основатель и директор Batumelebi и Netgazeti, двух самых популярных и уважаемых новостных порталов Грузии, которые освещают коррупцию и злоупотребление властью. На протяжении всей своей карьеры Мзия Амаглобели демонстрировала образцовое мужество и решимость в защите демократических ценностей, свободы прессы и прав журналистов.



Ее арест является частью жестокого подавления демократических протестов и участившихся нападений на независимых журналистов в Грузии», — говорится в заявлении, которое на данный момент подписали 97 организаций и 242 журналиста со всего мира.



Помимо немедленного освобождения Мзии Амаглобели, подписавшие заявление требуют «снять с нее несоразмерные обвинения провести независимое расследование утверждений о жестоком обращении с ней».



«Мы поддерживаем Мзию Амаглобели, ее коллег из Batumelebi и Netgazeti, а также всех независимых журналистов Грузии», — говорится в заявлении.





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