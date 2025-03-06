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CPJ: Преследование официальными лицами Грузии Мзии Амаглобели имеет явно карательный характер
06.03.2025 11:10
Преследование грузинскими официальными лицами медиа-менеджера Мзии Амаглобели имеет явно карательный характер и она должна быть немедленно освобождена. С заявлением об этом выступила международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ).
В заявлении отмечается, что CPJ осуждает решение суда продолжить судебный процесс медиа-менеджера Мзии Амаглобели и оставить ее в заключении.
«Преследование грузинскими официальными лицами медиа-менеджера Мзии Амаглобели имеет явно карательный характер и еще более возмутительно на фоне вопиющей безнаказанности за жестокие нападения полиции на журналистов. Власти должны немедленно освободить Амаглобели», — заявила координатор программ CPJ для Европы и Центральной Азии Гульноза Саид.
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