

CPJ: Преследование официальными лицами Грузии Мзии Амаглобели имеет явно карательный характер

06.03.2025 11:10





Преследование грузинскими официальными лицами медиа-менеджера Мзии Амаглобели имеет явно карательный характер и она должна быть немедленно освобождена. С заявлением об этом выступила международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ).



В заявлении отмечается, что CPJ осуждает решение суда продолжить судебный процесс медиа-менеджера Мзии Амаглобели и оставить ее в заключении.



«Преследование грузинскими официальными лицами медиа-менеджера Мзии Амаглобели имеет явно карательный характер и еще более возмутительно на фоне вопиющей безнаказанности за жестокие нападения полиции на журналистов. Власти должны немедленно освободить Амаглобели», — заявила координатор программ CPJ для Европы и Центральной Азии Гульноза Саид.





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