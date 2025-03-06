

Уровень свободы прессы в Грузии резко снизился

06.03.2025 12:37





«2024: Противостояние политическому давлению, дезинформации и подрыву независимости СМИ» — так называется отчет, в котором рассматривается свобода прессы в Европе в 2024 году, часть отчета посвящена ситуации в Грузии.



Отчет подготовлен Платформой за безопасность журналистов при поддержке Совета Европы. Глава, посвященная Грузии, называется «Резкое сокращение свободы прессы в Грузии».



Стоит отметить, что отчет является ежегодным, и на этот раз он охватывает только 2024 год и не включает события, которые правительство «Грузинской мечты» предприняло против независимых и критически настроенных СМИ с января 2025 года. Соответственно, в нем не отражены такие события как репрессивные законодательные поправки внесенные в Закон Грузии «О вещателях», а также арест и заключение Мзии Амаглобели.



Грузия упоминается в отчете неоднократно. Например, с первых же страниц мы узнаем, что ситуация в Грузии в 2024 году, по сравнению с предыдущими годами, резко и стремительно ухудшилась, «в основном из-за нападений на журналистов во время проевропейских протестов».



«В этом году по числу тревожных случаев, зарегистрированных на платформе, выделялись следующие страны: Украина (40), где большинство случаев произошло на оккупированных Россией территориях или было связано с российскими вооруженными силами; Россия (32), Турция (28), Сербия (20) и Грузия (18)», — говорится в отчете.



В контексте гибридной войны в докладе подчеркивается, что во время октябрьских выборов с целью дискредитации проевропейских групп, российские сети и государственные СМИ в Грузии распространяли дезинформацию и теории заговора.



Грузия приводится в качестве примера давления на СМИ как особо проблемная страна, где полиция жестоко избивала журналистов и где десятки журналистов получили травмы и были задержаны при исполнении своих профессиональных обязанностей.



«В 2024 году в Грузии, по сравнению со всеми государствами-членами Совета Европы, представленными на платформе, зафиксирован самый резкий рост числа тревожных случаев, касающихся свободы прессы, что свидетельствует о резком ухудшении ситуации со свободой СМИ. Это ухудшение отдаляет страну от демократических принципов и препятствует ее интеграции в Европейский Союз.



Миссия по установлению фактов, проведенная партнерскими организациями в октябре 2024 года, пришла к выводу, что свобода прессы в Грузии подвергается серьезным нападкам из-за растущего авторитаризма. Миссия выявила целый ряд тактик, направленных на дискредитацию и подавление независимых голосов, особенно журналистов», — говорится в отчете.



В отчете также упоминается, что в предвыборный период Комиссия по коммуникациям оштрафовала несколько оппозиционных телеканалов, включая телекомпанию «Мтавари», за отказ транслировать политическую рекламу, например, пропагандистские ролики, изображающие охваченную войной Украину.



«В день выборов не менее 70 журналистов подверглись словесным и физическим нападениям, запугиваниям и вмешательству в их работу», — говорится в отчете платформы.



В отчете также подчеркивается, что последовавшее за выборами заявление Ираклия Кобахидзе о приостановке движения Грузии к Европейскому союзу по всей стране вызвало массовые протесты, в ходе которых усилилось насилие в отношении журналистов. Так же, как и в отношении демонстрантов, против которых полиция применила слезоточивый газ и водометы. За это время более 90 журналистов подверглись как физическим, так и словесным нападениям со стороны сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, они конфисковали или уничтожили оборудование.



Журналисты, которые чаще всего подвергались преследованиям со стороны полиции, работали в независимых и критически настроенных СМИ», — говорится в отчете.



В отчете также рассматриваются законодательные изменения, направленные на ограничение и запугивание СМИ. Среди них т.н. «российский закон», ограничивающий свободу слова и деятельность независимых СМИ; А также гомофобный закон, который был введен под предлогом защиты семейных ценностей и налагает цензуру на средства массовой информации, рекламу, произведения искусства и публичные мероприятия.



В отчете отмечается, что Грузия, некогда бывшая безопасным убежищем для перемещенных журналистов, «становится все более опасной». В документе обсуждается дело азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, задержанного в Грузии в августе 2024 года и которому грозит экстрадиция в Азербайджан. «Между тем, согласно документу, иностранным журналистам все чаще отказывают во въезде в страну. Среди них были чешский журналист Рэй Безель, белорусский журналист Андрей Мялешко, армянский журналист Арсен Харатьян и фотожурналист Стефан Госс», — говорится в отчете.



В заключение отчета о состоянии свободы прессы отмечается, что применение властями Грузии тактики юридического и физического запугивания в сочетании с законодательными изменениями, которые отражают и копируют примеры авторитарных стран, создали враждебную среду для независимых журналистов.



«Необходимо принять срочные меры, чтобы обратить вспять эти тенденции, защитить свободу СМИ и приверженность Грузии демократическим ценностям и европейским устремлениям», — пишет Платформа безопасности журналистов.





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