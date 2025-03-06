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По делу о нападении на сотрудниц «KRAB Coffee» задержан один человек
06.03.2025 13:15
По данным Министерства внутренних дел Грузии, по делу о нападении на сотрудниц «KRAB Coffee» был задержан один человек.
Как сообщили в МВД, по факту возбуждено уголовное дело по статье 126 УК Грузии (насилие).
Вчера, 5 марта, было совершено нападение на сотрудниц кофейни «KRAB Coffee». Их пришлось отвезти в клинику.
«Друзья, к сожалению, сегодня «KRAB Coffee» не будет. На Барби и меня напали в нашем районе, сейчас нас опрашивают. У Барби сломан нос, я сравнительно в порядке», — написала вчера, 6 марта, Кристи Пирвели.
Кафе «KRAB Coffee», расположенное недалеко от здания тбилисской оперы, стало для многих протестующих временным прибежищем, Кристи и Барби ежедневно угощали участников акций протестов чаем и кофе.
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