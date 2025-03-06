

Адвокаты Мзии Амаглобели требуют опроса в суде полицейских Ираклия Дгебуадзе и Григола Беселия

06.03.2025 18:15





Мы требуем опросить в суде высокопоставленных сотрудников полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе и Григола Беселия, - заявили адвокаты Мзии Амаглобели на заседании в Батумском городском суде. Адвокаты требуют опросить Григола Беселия и Ираклия Дгебуадзе в качестве свидетелей по административному делу Мзии Амаглобели. Судья Батумского городского суда Салих Шаинидзе оставил ходатайство открытым.



«Григол Беселия непосредственно произвел задержание, а Ираклий Дгебуадзе присутствовал при процессе, говорил, что Мзия Амаглобели задержана по статье 150, поэтому мы просим его опросить», - заявили адвокаты.



Представители МВД категорически не согласны с ходатайством об опросе в суде в качестве свидетелей Ираклия Дгебуадзе и Григола Беселия.



«Мы не считаем, что их показания имеют касательство в данном деле. Мы также не видим [причин] для удовлетворения ходатайства в части Григола Беселия. Ясно видно, кто задерживал. Производил ли Григол Беселия задержание или нет - это не предмет обсуждения, сегодня суд рассматривает факт правонарушения. Да, эти люди не появились бы с неба, они были на месте, были словесные оскорбления в адрес полицейских и сопротивление. Эти люди были свидетелями задержания, а также являются полноценными очевидцами предыдущего периода», - заявил представитель МВД.



В результате обмена мнениями между сторонами произошла словесная перепалка.



«Это слушание дела об административном правонарушении. Я не хочу ограничивать ни одну из сторон, считаю, что оставляю ходатайство по вопросу Ираклия Дгебуадзе и Григола Беселия открытым», — заявил судья Салих Шаинидзе.





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