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Возобновилась акция у парламента


06.03.2025   21:44


У здания парламента возобновилась акция протеста. Участники протеста перекрыли проспект Руставели.

На 99-й день протеста митингующие собрались перед зданием законодательного органа с неизменными требованиями — назначить новые выборы и освободить задержанных в период акций.

Демонстранты скандируют: «Грузия, восстань!», «Бойтесь власти народа!», «Не будет справедливости, не будет мира!», «Огонь полицейскому режиму!». Участники акции принесли баннеры различного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.


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