

Возобновилась акция у парламента

06.03.2025 21:44





У здания парламента возобновилась акция протеста. Участники протеста перекрыли проспект Руставели.



На 99-й день протеста митингующие собрались перед зданием законодательного органа с неизменными требованиями — назначить новые выборы и освободить задержанных в период акций.



Демонстранты скандируют: «Грузия, восстань!», «Бойтесь власти народа!», «Не будет справедливости, не будет мира!», «Огонь полицейскому режиму!». Участники акции принесли баннеры различного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.





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