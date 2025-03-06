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Возобновилась акция у парламента
06.03.2025 21:44
У здания парламента возобновилась акция протеста. Участники протеста перекрыли проспект Руставели.
На 99-й день протеста митингующие собрались перед зданием законодательного органа с неизменными требованиями — назначить новые выборы и освободить задержанных в период акций.
Демонстранты скандируют: «Грузия, восстань!», «Бойтесь власти народа!», «Не будет справедливости, не будет мира!», «Огонь полицейскому режиму!». Участники акции принесли баннеры различного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.
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