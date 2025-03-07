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Грузия разместила уникальные образцы грузинских семян зерновых в Глобальном хранилище Свальбарда в Норвегии
07.03.2025 11:47
Грузия разместила уникальные образцы семян зерновых культур в Глобальном хранилище семян Свальбарда в Норвегии. Хранилище семян Свальбарда, расположенное в Арктической зоне Норвегии, является одним из важнейших генетических банков в мире.
По информации Министерства сельского хозяйства Грузии, его основное предназначение — защита генетических ресурсов сельскохозяйственных культур в условиях глобальных вызовов и обеспечение возможности их восстановления.
По данным министерства, в настоящее время в глобальном хранилище семян хранится более 1,3 миллиона образцов от 123 депозитариев, охватывающих 6 297 видов. В этом году, наряду с грузинскими образцами, в хранилище было добавлено еще 14 000 новых образцов.
С официальным визитом в Норвегию отправился директор Научно-исследовательского центра сельского хозяйства Грузии Леван Уджмаджуридзе вместе с представителями центра. В ходе визита грузинские ученые разместили уникальные образцы семян грузинских зерновых культур в Глобальном хранилище семян Свальбарда и подписали международное соглашение, которое еще больше укрепит участие Грузии в глобальных инициативах по агробиоразнообразию.
210 уникальных образцов семян грузинских сортов пшеницы, кукурузы и фасоли, которые на протяжении веков определяли аграрную культуру и продовольственную безопасность Грузии, были собраны и идентифицированы в восьми регионах страны. В хранилище они будут сохраняться в условиях температуры -18°C в течение десятилетий, оставаясь в идеальном состоянии.
«Это исторический момент для нашей страны. Размещение семян грузинских сортов зерновых культур в хранилище Свальбарда не только обеспечит защиту наших уникальных генетических ресурсов, но и признает Грузию как важного игрока в глобальной системе продовольственной безопасности. Эта инициатива является одним из самых значительных шагов по сохранению богатого агрономического наследия грузинского сельского хозяйства для будущих поколений», — заявил Леван Уджмаджуридзе.
В рамках официального визита между Научно-исследовательским центром сельского хозяйства Грузии и Министерством сельского хозяйства Норвегии было подписано соглашение о размещении семян в Глобальном хранилище зерновых культур Свальбарда.
Члены грузинской делегации приняли участие в международных встречах, где вместе с учеными из разных стран обсуждали стратегии защиты генетических ресурсов сельскохозяйственных культур, уникальные свойства грузинских зерновых культур и их значение в глобальном контексте продовольственной безопасности.
Мероприятие было приурочено к 17-летию Глобального хранилища семян Свальбарда и проходило в рамках проекта, поддержанного Фондом распределения выгод международных соглашений (BSF), под названием «Сохранение традиционных сортов, адаптированных к изменениям климата, в фермерских хозяйствах и укрепление связи между формами in-situ/on-farm и ex-situ консервации».
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