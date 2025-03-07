

Водитель, перевезший Бачиашвили в Армению, признал свою вину — адвокат

07.03.2025 15:54





Задержанный 5 марта мужчина, переправивший в Армению бывшего главу Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, признал свою вину в содействии незаконному пересечению грузино-армянской границы, сообщил грузинской службе Радио Свобода его адвокат Александр Амирханашвили.



Задержанный – 47-летний Шота Карумидзе. Прокуратура уже предъявила ему обвинение. Судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения в отношении обвиняемого, состоится в Тбилисском городском суде. Защита ходатайствует об освобождении Карумидзе под залог, сумму которого определит суд.



Ранее Тбилисский городской суд заочно арестовал Бачиашвили, обвинив его в незаконном пересечени границы. Кроме того, суд изменил меру пресечения с залога на заключение в отношении него по делу о криптовалюте.



В Грузии против Бачиашвили возбуждено два уголовных дела. Иванишвили обвиняет его в присвоении криптовалюты на десятки миллионов долларов, а также в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в рамках проекта строительства Мтквари ГЭС.



Вечером 4 марта Георгий Бачиашвили в интервью двум оппозиционным телеканалам «Формула» и «ТВ Пирвели» заявил, что ему удалось покинуть страну благодаря «системной коррупции».



Прокуратура Грузии подала в Интерпол заявление о розыске Георгия Бачиашвили по красному циркуляру.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





