

Полицейскому, избившему жену на глазах у ребенка, грозит до 3 лет тюрьмы

07.03.2025 15:56





По данным Службы специальных расследований, по факту насилия и угроз был уличен сотрудник Пограничной полиции МВД.



«Следствие установило, что сотрудник правоохранительных органов на почве ревности проявил агрессию и применил в отношении супруги физическую силу.



В частности, в июле 2024 года между обвиняемым и потерпевшей произошла словесная перепалка, которая переросла в физическое противостояние. В присутствии несовершеннолетнего ребенка обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов по разным частям тела и угрожал ее убить. В результате насилия потерпевшая получила телесные повреждения.



Специальная следственная служба проводит расследование по заявлению потерпевшей.



Пострадавшая была опрошена, ей было проведено медицинское освидетельствование. Были также опрошены члены семьи потерпевшей и другие лица, причастные к делу; Был проведен следственный эксперимент и получены другие доказательства, изобличающие преступление, на основании которых постановлением Прокуратуры Грузии, сотруднику правоохранительных органов было предъявлено обвинение в домашнем насилии и угроз в присутствии несовершеннолетнего.



Специальная следственная служба продолжает расследование дела. По информации ведомства, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.





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