

В Грузии значительно увеличилось число иностранных студентов

07.03.2025 17:58





Число иностранных студентов в Грузии значительно увеличилось. Согласно информации Национальной службы статистики, в 2024-2025 учебном году в высшие учебные заведения страны было принято 54,2 тыс. студентов. Из них 30,5 тыс. (57,7%) поступили в государственные вузы, а 23,7 тыс. (42,3%) — в частные. По данным исследования, показатель поступления студентов снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом учебного прошлого года (в 2023 было +5,6%).



Что касается иностранных студентов, то в грузинских вузах обучается 37,1 тыс. иностранных студентов, что на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство из них, а именно — 30 557, являются учащимися магистратуры по здравоохранению и социальному обеспечению, программы дипломированного медика (ветеринара) и ординатуры.



Наибольшее количество студентов — 16 715 человек — в 2024-2025 учебном году являются гражданами Индии. Далее следуют граждане Иордании (2165 студентов), Израиля (2173 студента), Судана (1546), Великобритании (1134), Ливана (876) и Нигерии (594).







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