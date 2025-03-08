

Активиста Темура Катамадзе перевели в центр временного содержания Департамента миграции МВД Грузии

08.03.2025 10:47





Активиста Темура Катамадзе выписали из клиники и доставили в центр временного содержания Департамента миграции МВД Грузии.



Как заявил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, состояние здоровья пациента и результаты клинических исследований были удовлетворительны, что и позволило выписать пациента из стационара, что и было сделано 6 марта.



Вместе с тем, по заявлению Чхаидзе, пациент не следовал рекомендациям врачей, «нарушал внутренний распорядок клиники и все этические нормы».



«Состояние здоровья пациента было удовлетворительным. Также удовлетворительными были и результаты лабораторных исследований. Как только пациент прекратил голодовку, мы начали терапию по восстановлению питания, согласно существующим международным гайдлайнам. Однако пациент не в полной мере следовал нашим рекомендациям, не учитывал предоставленный нами восстановительный курс питания, у него были претензии, он требовал другого питания, которое ему было по вкусу. Помимо этого, он нарушал внутренний распорядок клиники и все этические нормы. Под нормами подразумеваются правила поведения, взаимоотношения с врачами и т. д.



Состояние здоровья пациента и результаты клинических исследований были удовлетворительны, что и позволило выписать пациента из стационара и вернуть его в соответствующее учреждение, ему были выданы соответствующие рекомендации по питание», - заявил Чхаидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





