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Возобновилась акция протеста у Конституционного суда Грузии
08.03.2025 20:01
Возобновилась акция протеста у Конституционного суда Грузии. Главное требование участников протеста — своевременно освободить задержанных и назначить новые парламентские выборы.
К акции, пройдя маршем от офиса издания «Батумелеби», присоединились женщины.
Раздаются возгласы: «Огонь олигархии», «Свободу узникам режима».
«Мы боремся против режима, нелегитимная власть незаконно задерживает борцов за свободу, и мы это категорически осуждаем! Мы хотим европейского будущего! У нас мирный протест», — заявляют протестующие.
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