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Возобновилась акция протеста у Конституционного суда Грузии


08.03.2025   20:01


Возобновилась акция протеста у Конституционного суда Грузии. Главное требование участников протеста — своевременно освободить задержанных и назначить новые парламентские выборы.

К акции, пройдя маршем от офиса издания «Батумелеби», присоединились женщины.

Раздаются возгласы: «Огонь олигархии», «Свободу узникам режима».

«Мы боремся против режима, нелегитимная власть незаконно задерживает борцов за свободу, и мы это категорически осуждаем! Мы хотим европейского будущего! У нас мирный протест», — заявляют протестующие.


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