

Возобновилась акция протеста у Конституционного суда Грузии

08.03.2025 20:01





Возобновилась акция протеста у Конституционного суда Грузии. Главное требование участников протеста — своевременно освободить задержанных и назначить новые парламентские выборы.



К акции, пройдя маршем от офиса издания «Батумелеби», присоединились женщины.



Раздаются возгласы: «Огонь олигархии», «Свободу узникам режима».



«Мы боремся против режима, нелегитимная власть незаконно задерживает борцов за свободу, и мы это категорически осуждаем! Мы хотим европейского будущего! У нас мирный протест», — заявляют протестующие.





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