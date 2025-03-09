

Уве Бейер: Спасибо Грузии, спасибо Гудаури за два прекрасных дня соревнований

09.03.2025 16:55





Спасибо Грузии, спасибо Гудаури за два прекрасных дня соревнований, сказал Уве Бейер, директор Международной лыжной федерации (FIS).



«Гудаури обладает большим потенциалом, у нас есть долгосрочные планы на Кубковмира. Мы рады, что Гудаури отметился на карте мира, и все говорят о проведенном здесь мероприятии. Мы вернемся и продолжим работать с этими дружелюбными и гостеприимными людьми », — сказал директор Международной лыжной федерации.



В Гудаури состоялся заключительный этап Кубка мира в дисциплине сноуборд-кросс. В турнире приняли участие 88 спортсменом из 21 страны (Канада, Великобритания, Великобритания, Австралия, Австралия, Швейцария, Китай, Испания, Франция, Германия, Италия, Бразилия, Чешская Республика, Венгрия, Япония, Нидерланды, Украина, Корея, Латвия, Эстония). Соревнования транслировались в прямом эфире на Eurosport.







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