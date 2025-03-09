

Адвокат Михаил Рамишвили просит политического убежища за границей

09.03.2025 18:46





Адвокат Михаил Рамишвили покинул Грузию и просит политического убежища за границей. Об этом он заявил в интервью Formula TV 28 февраля, а 2 марта Рамишвили вылетел из страны.



Адвокат заявил, что покидает Грузию потому, что не сможет защитить не только себя, но и своих подзащитных, дела которых он ведет. Однако, отметил он, благодаря технологиям он сможет включаться в судебные процессы в режиме онлайн.



«Я, вероятно, надолго покину Грузию — и не как турист, а как человек, который попросит политического убежища, потому что эта власть не оставила мне другого выхода», — пояснил он.



Рамишвили уверен, что он является «кандидатом» на то, чтобы оказаться в тюрьме рядом с Мзией Амаглобели, основательницей Batumelebi/Netgazeti, и другими узниками совести. Рамишвили объясняет, что содержание под стражей из-за проблем со здоровьем представляет большую угрозу для его жизни.



Адвокат еще раз выразил поддержку Амаглобели и молодым участникам акций протеста, которые пребывают в тюрьме.



Михаил Рамишвили утверждает, что власти угрожают ему арестом по гражданскому делу, касающемуся дома, который он приобрел в 2019 году: дом был куплен добросовестно, но против него было возбуждено дело о фальсификации документов.



Заявитель утверждает, что Рамишвили принудительно получил подпись владельца квартиры, что подтверждено Национальным бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Однако, по словам адвоката, с ним связался частный эксперт, который сообщил, что его попросили сфальсифицировать заключение по делу.



Рамишвили утверждает, что передал следствию большое количество аудио- и видеоматериалов, исходя из которых трудно делать выводы против него. Адвокат подчеркивает: цель властей — привлечь его через это дело к уголовной ответственности. Кроме того, задержав его, власть партии «Грузинская мечта» хочет нанести ущерб и уничтожить репутацию адвокатского корпуса, отметил Рамишвили.



«Мы (адвокаты — ред.) — определенная группа, которая 24 часа в сутки находится на митинге, 24 часа в сутки защищает права тех людей, которые требуют защиты своих прав, демократии и свободы. Следовательно, именно эту группу нынешние т.н. власти намерены уничтожить, и начинают с меня», — заявил он.



Адвокат говорит, что он обращается к Коллегии адвокатов и ее главе Давиду Асатиани с просьбой выделить группу в связи с его делом и расследовать этот вопрос, а также определить, насколько основательны доказательства расследования. По словам Рамишвили, очернение его имени нанесет ущерб организации.



Действия властей против него Рамишвили назвал «высосанным из пальца идиотизмом».





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