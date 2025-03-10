

Суд отказал Георгию Бачиашвили в последнем слове

10.03.2025 11:07





Суд отказал бывшему генеральному директору Фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили, обвиняемому по делу о присвоении криптовалюты основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, в использовании последнего слова.



Данное решение принял судья Тбилисского городского суда Георгий Гелашвили, и, как он пояснил, ходатайство не было удовлетворено из-за необоснованности.



Кроме того, как отметил Гелашвили, Бачиашвили был под мерой пресечения, однако своими умышленными действиями он не находится в Грузии и избегает правосудия, что и стало основанием для изменения меры пресечения. По словам судьи, суд считает, что участие Бачиашвили в судебном заседании в любой форме нарушит цели меры пресечения.



Ходатайство в связи с использованием обвиняемым последнего слова подал адвокат Леван Махарашвили.



Прокурор Михаил Садрадзе не согласился с ходатайством защиты и отметил, что в данном случае подсудимый уклоняется от правосудия, и это его выбор.



Судья не удовлетворил ходатайство защиты.



Для справки, Георгию Бачиашвили предъявлено обвинение по трем уголовным делам и по всем трем делам в качестве меры пресечения ему заочно избрано заключение.





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