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Суд отказал Георгию Бачиашвили в последнем слове


10.03.2025   11:07


Суд отказал бывшему генеральному директору Фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили, обвиняемому по делу о присвоении криптовалюты основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, в использовании последнего слова.

Данное решение принял судья Тбилисского городского суда Георгий Гелашвили, и, как он пояснил, ходатайство не было удовлетворено из-за необоснованности.

Кроме того, как отметил Гелашвили, Бачиашвили был под мерой пресечения, однако своими умышленными действиями он не находится в Грузии и избегает правосудия, что и стало основанием для изменения меры пресечения. По словам судьи, суд считает, что участие Бачиашвили в судебном заседании в любой форме нарушит цели меры пресечения.

Ходатайство в связи с использованием обвиняемым последнего слова подал адвокат Леван Махарашвили.

Прокурор Михаил Садрадзе не согласился с ходатайством защиты и отметил, что в данном случае подсудимый уклоняется от правосудия, и это его выбор.

Судья не удовлетворил ходатайство защиты.

Для справки, Георгию Бачиашвили предъявлено обвинение по трем уголовным делам и по всем трем делам в качестве меры пресечения ему заочно избрано заключение.


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