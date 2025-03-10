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Часть протестующих студентов госвуза театра и кино им. Шота Руставели отстранена от учебы


10.03.2025   11:41


Ряд студентов государственного университета театра и кино им. Шота Руставели, которые участвовали в массовых акциях антиправительственного протеста, были отстранены вузом от учебы.

По словам студенческого движения, об этом решении их проинформировали через электронную почту.

«Вам известно, что состоялось заседание комиссии <университета> по этике, на котором обсуждался вопрос о нарушении норм, предусмотренных кодексом этики университета.

Сообщаем, что по решению комиссии по этике вы лишены статуса студента. Вышеупомянутое решение может быть обжаловано в течение трех рабочих дней», — говорится в электронном письме.

Добавим, 10 студентов занимали фойе университета более 80-ти дней. 9 марта им пришлось отказаться от протеста в здании госуниверситета треатра и кино им. Шота Руставели после того, как в вуз пришли сотрудники полиции и выписали штраф на каждого в размере 5 000 лари (до 1 900$).


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