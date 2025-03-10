

Европейский футбольный уикенд оказался успешным для грузинских легионеров

10.03.2025 13:01





Минувшие выходные оказались успешными для грузинских футболистов, выступающих в ведущих европейских лигах. Несколько легионеров отметились важными голами и результативными действиями, внеся вклад в победы своих клубов.



В Германии Буду Зивзивадзе открыл счет своим голам в первой Бундеслиге, принеся «Хайденхайму» важную ничью в гостях против «Хоффенхайма» (1:1).



Отар Китеишвили в чемпионате Австрии помог «Штурму» одержать трудную победу над «Грацером» (2:1), сравняв счет на 86-й минуте. Китеишвили, выведший команду на поле с капитанской повязкой, в этом сезоне уже забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.



В испанской Ла Лиге 2 Георгий Цитаишвили провел лучший матч после перехода в «Гранаду», отличившись голом и результативной передачей в игре против «Ферроля» (3:0).





Еще один грузин в Ла Лиге 2, Георгий Кочорашвили, забил мяч за «Леванте», который разгромил «Картахену» (3:0) и вышел на второе место в таблице.



Во Франции Георгий Микаутадзе помог «Лиону» добиться важной победы над «Ниццей» (2:0), выйдя на поле в концовке и активно участвуя в атакующих действиях команды. Хвича Кварацхелия принял участие в крупной победе «Пари Сен-Жермен» над «Ренном» (4:1), усилив игру парижан после выхода на замену.



Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили допустил ошибку на 40-й минуте матча, однако его клуб все смог одержать победу над «Вальядолидом» (2:1). Напомним, что летом Мамардашвили перейдет в английский «Ливерпуль».



Напомним, что 20 и 23 марта сборная Грузии по футболу проведет стыковые матчи плей-офф Лиги наций УЕФА против сборной Армении.





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