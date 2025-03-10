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Весенние каникулы для школьников в Грузии продлятся до 16 марта
10.03.2025 13:03
Весенние каникулы начались в школах Грузии, они продлятся по 16 марта включительно.
Снова в школу только в понедельник, 17 марта.
На всю неделю — оптимистический прогноз от метеорологов, солнечно, в Тбилиси и Батуми температура воздуха днем будет доходить до +23.
До конца учебного года у школьников весной также будут небольшие Пасхальные каникулы, они продлятся с 18 по 21 апреля включительно.
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