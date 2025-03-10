

Весенние каникулы для школьников в Грузии продлятся до 16 марта

10.03.2025 13:03





Весенние каникулы начались в школах Грузии, они продлятся по 16 марта включительно.



Снова в школу только в понедельник, 17 марта.



На всю неделю — оптимистический прогноз от метеорологов, солнечно, в Тбилиси и Батуми температура воздуха днем будет доходить до +23.



До конца учебного года у школьников весной также будут небольшие Пасхальные каникулы, они продлятся с 18 по 21 апреля включительно.





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