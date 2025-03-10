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Весенние каникулы для школьников в Грузии продлятся до 16 марта


10.03.2025   13:03


Весенние каникулы начались в школах Грузии, они продлятся по 16 марта включительно.

Снова в школу только в понедельник, 17 марта.

На всю неделю — оптимистический прогноз от метеорологов, солнечно, в Тбилиси и Батуми температура воздуха днем будет доходить до +23.

До конца учебного года у школьников весной также будут небольшие Пасхальные каникулы, они продлятся с 18 по 21 апреля включительно.


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