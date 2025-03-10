

Приговорившую к заключению главу Batumelebi судью могут назначить на должность бессрочно

10.03.2025 14:44





Cудья Нино Сахелашвили, которая 14 января 2025 года приговорила директора Batumelebi Мзию Амаглобели к тюремному заключению, может быть назначена на должность бессрочно.



Издание Batumelebi сообщает , что это уже факт, но подтверждения ждет от Высшего совета юстиции.



Нино Сахелашвили с испытательным сроком в три года начала работать в Батумском городском суде 10 марта 2022 года.



По закону, до истечения испытательного срока судья должна быть назначена бессрочно или уволена на неопределенный срок.



Журналисты Batumelebi позвонили в Батумский городской суд, чтобы подтвердить эту информацию. В Администрации сообщили, что ответ на этот вопрос должен дать Высший совет юстиции. Там им не ответили: у Высшего совета юстиции уже несколько месяцев нет пресс-службы или отдела по связям с общественностью.



Отметим, основательница Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели прекратила голодовку протеста. Журналистка пояснила, что приняла такое решение на 38-й день голодовки и призвала других узников совести — Темура Катамадзе и Николоза Джавахишвили — прервать голодовку. В своем письме Амаглобели отметила, что ей невероятно тяжело выслушивать озабоченность общества своим здоровьем и жизнью на фоне трагедии в «Городе мечты» в Батуми, где двое детей, упав в канаву с водой, погибли.



На данном этапе директор интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti находится в пенитенциарном учреждении. Ее перевели туда из клиники Vivamed.



Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



Ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, позже она ударила полицейского, который является начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.





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