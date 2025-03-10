

В вузах Грузии обучаются более 37 тысяч студентов из-за рубежа

10.03.2025 16:34





В Грузии в государственных и частных вузах обучаются 37 125 студентов из-за рубежа.



По данным на 2024/2025 учебный год, из них 7 268 иностранных студентов — в госуниверситетах, а 29 857 — в частных, cообщает bm.ge.



Большинство составляют граждане Индии, из которых 16 715 студентов поступили в частные университеты, а 3 604 — в госвузы. На втором месте Иордания, за ней — Израиль.



Примечательно, что среди европейских стран наибольшее количество иностранных студентов приходится на Великобританию. Их число растет ежегодно.



Что касается России, то 155 учащихся с гражданством РФ обучаются в частных учебных заведениях, а 496 — в государственных.



Их количество сократилось по сравнению с предыдущим учебным годом. В настоящее время в Украине — в грузинских учебных заведениях — обучается 100 студентов, и эта цифра немного увеличилась по сравнению с предыдущим учебным годом (87).



Статистика студентов из ТОП-10 стран, которые получают образование в госуниверситетах и частных вузах, соответственно:



Индия — 3 604 человек в госвузах, а 16 715 — в частных;

Иордания — 322 человек в госвузах, а 2 165 — в частных;

Израиль — 37 человек в госвузах, 2 173 — в частных;

Судан — 228 человек в госвузах, 1 546 — в частных;

Великобритания — 45 человек в госвузах, 1 134 — в частных;

Пакистан — 315 человек в госвузах, 871 — в частных;

Ливан — 104 в госвузах; 876 — в частных;

Египет — 627 человек в госвузах, 423 — в частных;

Азербайджан — 376 человек в госвузах, 484 — в частных;

Россия — 496 человек в госвузах, а 155 — в частных.





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