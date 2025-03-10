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Театральный университет распространил заявление о приостановке статуса студентов
10.03.2025 18:08
Грузинский государственный университет театра и кино имени Шота Руставели отреагировал на информацию о прекращении активного статуса нескольких студентов, участвовавших в акции протеста.
В опубликованном заявлении говорится, что указ ректора о прекращении статуса студентов еще не выдан. По информации университета, студенты могут обжаловать решение Комиссии по этике в течение трех рабочих дней.
«В связи с высоким общественным интересом, считаем необходимым разъяснить решения, принятые 7 марта Комиссией по этике:
Ректор еще не выдал указ о прекращении статусов студентам.
Студенты имеют право обжаловать решение Комиссии по этике и обратиться с письменным заявлением к ректору в течение трех рабочих дней.
У ректора есть один месяц на рассмотрение дела каждого студента и принятие окончательного решения», — говорится в заявлении.
Сегодня, 10 марта, утром около десяти протестующих студентов Грузинского госуниверситета театра и кино имени Шота Руставели, получили письмо от администрации университета, в котором сообщалось, что их студенческий статус прекращен.
Члены студенческого движения Театрального университета занимали фойе университета более 80-ти дней. Вчера, 9 марта, их не вынудили покинуть здание. В противном случае, как им сообщили, они будут задержаны.
Накануне из-за отсутствия письменного разрешения администрации университета на забастовку, полиция оштрафовала протестующих студентов на 5000 лари каждого.
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