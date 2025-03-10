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Акция в поддержку отчисленных студентов прошла у Театрального университета
10.03.2025 20:45
Горожане пришли к зданию вуза на Руставели с такими плакатами: «Солидарность студентам», «Солидарность студентам, огонь по олигархии», «Отчислены: Сандро Ахметели — 1937, Петре Оцхели —1937, Тина Гвелесиани — 1937, студенты театрального — 2025».
Кроме того, со здания университета убрали протестные полотна с надписью «Арестованная Грузия» и перечислением имен задержанных участников протестов.
Контекст. 7 марта комиссия по этике приняла решение о «приостановке студенческого статуса» нескольких учащихся, которые участвовали в акции протеста в фойе университета.
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