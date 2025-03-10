

У Государственного университета театра и кино проходит акция в поддержку студентов

10.03.2025 22:30





Студенты и их сторонники проводят акцию перед зданием Университета театра и кино имени Шота Руставели.



К студентам, собравшимся возле университета, присоединились участники протеста, собравшиеся у Общественного вещателя и Государственного университета Ильи.



Изначально участники акции прошли маршем от Илиауни до Тбилисского государственного университета, откуда двинулись в сторону проспекта Руставели.



Возле университета мобилизовано несколько экипажей полиции.



Кроме того, участники протеста собирались у территории, прилегающей к парламенту. В настоящее время проспект Руставели полностью перекрыт.



Сегодня в течение дня возле Театрального университета прошла акция, в ходе которой собравшиеся студенты анонсировали акцию неповиновения.



Протест у Театрального университета вызван приостановкой статуса нескольких студентов.





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