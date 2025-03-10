|
|
|
У Государственного университета театра и кино проходит акция в поддержку студентов
10.03.2025 22:30
Студенты и их сторонники проводят акцию перед зданием Университета театра и кино имени Шота Руставели.
К студентам, собравшимся возле университета, присоединились участники протеста, собравшиеся у Общественного вещателя и Государственного университета Ильи.
Изначально участники акции прошли маршем от Илиауни до Тбилисского государственного университета, откуда двинулись в сторону проспекта Руставели.
Возле университета мобилизовано несколько экипажей полиции.
Кроме того, участники протеста собирались у территории, прилегающей к парламенту. В настоящее время проспект Руставели полностью перекрыт.
Сегодня в течение дня возле Театрального университета прошла акция, в ходе которой собравшиеся студенты анонсировали акцию неповиновения.
Протест у Театрального университета вызван приостановкой статуса нескольких студентов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна