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У Государственного университета театра и кино проходит акция в поддержку студентов


10.03.2025   22:30


Студенты и их сторонники проводят акцию перед зданием Университета театра и кино имени Шота Руставели.

К студентам, собравшимся возле университета, присоединились участники протеста, собравшиеся у Общественного вещателя и Государственного университета Ильи.

Изначально участники акции прошли маршем от Илиауни до Тбилисского государственного университета, откуда двинулись в сторону проспекта Руставели.

Возле университета мобилизовано несколько экипажей полиции.

Кроме того, участники протеста собирались у территории, прилегающей к парламенту. В настоящее время проспект Руставели полностью перекрыт.

Сегодня в течение дня возле Театрального университета прошла акция, в ходе которой собравшиеся студенты анонсировали акцию неповиновения.

Протест у Театрального университета вызван приостановкой статуса нескольких студентов.


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