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Профессор юрфака ТГУ уволили за политическую позицию
11.03.2025 11:27
Профессора юридического факультета и лектора Тбилисского государственного университета Гиорги Церцвадзе уволили из ВУЗа, об этом он сообщил в Facebook:
"Меня выгнали из университета.
Теперь, когда я анализирую, меня нужно было выгнать еще раньше.
Сегодня я прозрел и хочу искренне покаяться в той прискорбной реальности, что я так нагло и с необузданным цинизмом лил воду на мельницу Deep State и партии глобальной войны...
Для покаяния я готов за свой счет, без какого-либо государственного и университетского финансирования, на один семестр отправиться по обменной программе в Туркменистан для исследования и перевода трудов ныне покойного (мир его душе!) президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Надеюсь, мое искреннее раскаяние будет услышано теми, кто может простить этот величайший академический грех... и я вернусь обратно.
Здесь же прошу установить мне зарплату в размере пятнадцати монет и шестидесяти копеек за одну лекцию.
Наконец, большое спасибо коллегам, которые бойко взяли на себя чтение моих предметов, которые до меня вообще не читались и были внедрены и введены мной с 2011 года.
Наконец, большое спасибо коллегам, которые с энтузиазмом взяли на себя чтение моих предметов, которые до меня вообще не преподавались и были введены мною с 2011 года.
Кроме того, если понадобится, я могу указать на одного-двух человек, которые публично об этом не пишут, но я точно знаю, что в душе являются поклонниками Глобальной партии войны и Deep State.
В своем сердце.
Останусь навсегда вашим смиренным и милостиво молящим просителем".
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