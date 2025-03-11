

Профессор юрфака ТГУ уволили за политическую позицию

11.03.2025 11:27





Профессора юридического факультета и лектора Тбилисского государственного университета Гиорги Церцвадзе уволили из ВУЗа, об этом он сообщил в Facebook:



"Меня выгнали из университета.



Теперь, когда я анализирую, меня нужно было выгнать еще раньше.



Сегодня я прозрел и хочу искренне покаяться в той прискорбной реальности, что я так нагло и с необузданным цинизмом лил воду на мельницу Deep State и партии глобальной войны...



Для покаяния я готов за свой счет, без какого-либо государственного и университетского финансирования, на один семестр отправиться по обменной программе в Туркменистан для исследования и перевода трудов ныне покойного (мир его душе!) президента Гурбангулы Бердымухамедова.



Надеюсь, мое искреннее раскаяние будет услышано теми, кто может простить этот величайший академический грех... и я вернусь обратно.



Здесь же прошу установить мне зарплату в размере пятнадцати монет и шестидесяти копеек за одну лекцию.



Наконец, большое спасибо коллегам, которые бойко взяли на себя чтение моих предметов, которые до меня вообще не читались и были внедрены и введены мной с 2011 года.



Наконец, большое спасибо коллегам, которые с энтузиазмом взяли на себя чтение моих предметов, которые до меня вообще не преподавались и были введены мною с 2011 года.



Кроме того, если понадобится, я могу указать на одного-двух человек, которые публично об этом не пишут, но я точно знаю, что в душе являются поклонниками Глобальной партии войны и Deep State.

В своем сердце.



Останусь навсегда вашим смиренным и милостиво молящим просителем".





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